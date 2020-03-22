Gonca Vuslateri'den 2. 'bol bol seks yapın' açıklaması
Doktor Mehmet Öz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" demişti. Oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, sosyal medyada çok konuşulan öneriye yaptığı espriyle gündem olunca yeni bir açıklama yapma gereği duydu.
Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsten korunmak için, evlerinden çıkamayan vatandaşlara tedbirlerde bulunmuştu.
Tedbirler kapsamında Öz "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" demişti.
Önceki gün ünlü oyuncu Vuslateri, Dr. Mehmet Öz'ün sözlerine destek verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” demişti. Bu ifadeler üzerine yanlış anlaşılınca Gonca Vuslateri bir açıklamada daha bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan güzel oyuncu, "Dr. Mehmet Öz’ün bol bol seks yapın tavsiyesine espri yaptım 'ofansif':) Yapalım artık çilemiz bitmiyor diye. Gonca Vuslateri uyacağını söyledi diye haber. Karşılıklı birbirimizi ciddiye almıyoruz demek ne güzel. Savaşmayın da. Sarılır mısınız. O ara bir şey mi olur, konu sizde:)" dedi.