SON DAKİKA
TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI 1.256'YA ÖLENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Mart 2020 22:05

Gonca Vuslateri'den 2. 'bol bol seks yapın' açıklaması

Doktor Mehmet Öz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" demişti. Oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, sosyal medyada çok konuşulan öneriye yaptığı espriyle gündem olunca yeni bir açıklama yapma gereği duydu.

Gonca Vuslateri'den 2. 'bol bol seks yapın' açıklaması

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsten korunmak için, evlerinden çıkamayan vatandaşlara tedbirlerde bulunmuştu. 

1/ 11
Gonca Vuslateri'den 2. 'bol bol seks yapın' açıklaması

Tedbirler kapsamında Öz "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" demişti.

2/ 11
Gonca Vuslateri'den 2. 'bol bol seks yapın' açıklaması

Önceki gün ünlü oyuncu Vuslateri, Dr. Mehmet Öz'ün sözlerine destek verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” demişti. Bu ifadeler üzerine yanlış anlaşılınca Gonca Vuslateri bir açıklamada daha bulundu.  

3/ 11
Gonca Vuslateri'den 2. 'bol bol seks yapın' açıklaması

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan güzel oyuncu, "Dr. Mehmet Öz’ün bol bol seks yapın tavsiyesine espri yaptım 'ofansif':) Yapalım artık çilemiz bitmiyor diye. Gonca Vuslateri uyacağını söyledi diye haber. Karşılıklı birbirimizi ciddiye almıyoruz demek ne güzel. Savaşmayın da. Sarılır mısınız. O ara bir şey mi olur, konu sizde:)" dedi. 

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM