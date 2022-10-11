  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar

Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, traktör üstünde poz verdi. Vuslateri'nin belinin altına kadar indirdiği pantolonu sosyal medyada olay oldu.

Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

1 / 12
Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar - Resim: 2

Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi. Siyah mayosunun altına giydiği kot pantolonu kasığının altına kadar indiren oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.

2 / 12
Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar - Resim: 3

Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."

3 / 12
Gonca Vuslateri'den traktör üstünde olay pozlar - Resim: 4

Vuslateri'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

4 / 12