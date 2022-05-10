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Gonca Vuslateri'nden olay itiraf: Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım

Edip Burak Ertoğan ile yollarını 2018'de ayırma kararı alan Gonca Vuslateri, önemli itiraflarda bulundu.

Gonca Vuslateri'nden olay itiraf: Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım - Resim: 1

Yeni filmi “Allah Yazdıysa Bozsun”un heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, Show Tv’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu.

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Gonca Vuslateri'nden olay itiraf: Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım - Resim: 2

Vuslateri, 2015'te ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evlilikleri 3 yıl sürmüştü. Vuslateri ile Ertoğan 2018'de tek celsede boşanmıştı.

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Gonca Vuslateri'nden olay itiraf: Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım - Resim: 3

Boğaza nazır başlayan sohbete kısa süren evliliğini hatırlayarak başlayan Gonca Vuslateri, “İkinci evlilik olur mu?” sorusuna, “Evlilik güzel bir şey. Neden olmasın...” yanıtını verdi.

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Gonca Vuslateri'nden olay itiraf: Arkadaşımın telefonundan gizlice aldım - Resim: 4

Vuslateri Evliliğin en sevmediği tarafının “boşanmak” olduğunu söyledi. 

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