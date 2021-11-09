Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı: 40. bölüm fragmanında şaşırtan detay!
TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yayın akışından kaldırıldı. Gönül Dağı dizisinin 40. bölümü ileri bir tarihe ertelendi.
TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Gönül Dağı 2 sezondur Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Semih Ertürk gibi genç ve başarılı isimlerin rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Anadolu insanın sıcacık hikayesi anlatılıyor.
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Gönül Dağı 39. Bölüm yine ekran başındakileri kah ağlattı kah güldürdü.
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Her bölümde farklı bir karakterin hikayesinin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yayınlandığı akşamlarda neredeyse hayay duruyor.
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