Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan sosyal medyada dikkat çekti
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor.
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
Buram buram Anadolu kokan ve görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.
Dizi ile birlikte yıldızı parlayan ve adından söz ettiren bir isim var; Gülsim Ali İlhan... Gönüldağı sayesinde hayran kitlesini ikiye katlayan ve duru güzelliği ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin Dilek'i meğer güzelliği de tescilliymiş.