Gönüldağı dizisinin köylü güzeli Sevilay Gültekin'den sosyal medyayı sallayan pozlar

Dizide görme engelli Meryem, geçirdiği operasyondan sonra görmeye başladı. Zorlu süreçte yanında olan Rıfat'la evlilik hazırlığı yapan Meryem, gözleri açılınca Rıfat'ın hayalindeki kişi olmadığını anladı. Dizideki rolünden dolayı tepki çeken genç oyuncu, sosyal medya hesabından kötü eleştirilere sitem ederek "Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil" dedi.