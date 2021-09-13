Gören tanıyamıyor: İşte Sihirli Annem'in şirin mi şirin kızı Buket'in son hali
Sihirli Annem'de Çilek'in yakın arkadaşı Buket'i canlandıran Şara Türesel so hali ile herkesi şaşırttı.
2003 yılında başladığı yayın hayatına çook uzun yıllar devam eden fantastik türdeki Sihirli Annem dizisini birçoğumuz severek izledik.
Karakterleri ve oyuncularıyla sürekli gündeme gelen efsane dizide Çilek'in hem sevdiği bazen de kavga ettiği yakın arkadaşı Buket şimdi farklı bir sektörde karşımıza çıkyor.
Biz örgülü saçlarıyla şirin mi şirin kızımız Buket'i ekranlarda ararken, o sahnede sevenlerine en güzel şarkılarını söylüyor.
Buket'in gerçek ismi S¸ara Türesel. 23 Nisan 1997 senesinde dünyaya gözlerini açan Türesel, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Şarkı söylemeyi çok seven Türesel, profesyonel anlamda sevdiği mesleği devam ettiriyor. Şara Türesel çeşitli YouTube kanallarında yer alıp o duru sesiyle dinleyenleri mest ediyor.