Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu
Kendi evininde çektiği amatör şarkı videolarıyla ünlenen Feride Hilal Akın'in son hali görenleri şaşırttı.
Sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken Feride Hilal Akın, son haliyle 'yok artık' dedirtti.
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Zamanında sesi ve güzelliğiyle sosyal medyanın dikkatini çeken genç isim, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan almaya devam ediyor.
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Evinin koltuğunun üzerinde şarkı söylediği videoları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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Feride Hilal Akın, 17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.
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