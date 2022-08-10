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  4. Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu

Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu

Kendi evininde çektiği amatör şarkı videolarıyla ünlenen Feride Hilal Akın'in son hali görenleri şaşırttı.

Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu - Resim: 1

Sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken Feride Hilal Akın, son haliyle 'yok artık' dedirtti.

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Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu - Resim: 2

Zamanında sesi ve güzelliğiyle sosyal medyanın dikkatini çeken genç isim, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan almaya devam ediyor.

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Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu - Resim: 3

Evinin koltuğunun üzerinde şarkı söylediği videoları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu - Resim: 4

Feride Hilal Akın, 17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.

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