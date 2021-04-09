Görenler hayran kaldı! Bücür Cadı'nın Zeliş'inin değişimi hayran bıraktı
2000'li yıllara damga vuran fenomen dizi Bücür Cadı'nın çocuk yıldızı Merve Erdoğan son hali ile sosyal medyayı salladı.
Bir dönemin çocuk oyuncusu olan Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile hayatını birleştirdi.
1 / 7
Henüz 3 yaşındayken oyunculuğa başlayan yıldız oyuncu 9 yaşına geldiğinde oynadığı Bücür Cadı dizisi ile adeta hafızalardaki yerini korudu.
2 / 7
Oyunculuk kariyerine yer aldığı dizilerle bir süre devam eden Erdoğan, değişimiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
3 / 7
Bücür Cadı Zeliş karakteri ile unutulmazlardan olan çocuk oyuncu Merve Erdoğan şimdilerde eşiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
4 / 7