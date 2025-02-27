  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti

Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü dizi Gossip Girl'te canlandırdığı Georgina Sparks rolüyle hafızalara kazınan ABD’li ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 1

‘Buffy the Vampire Slayer’ ve ‘Gossip Girl’ dizileriyle tanınan 39 yaşındaki Amerikalı güzel oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti. 

1 / 7
Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 2

ABC‘nin polisten aldığı bilgiye göre Trachtenberg, bugün yerel saatle 08:00 civarında (TSİ 16:00) New York’taki lüks evinde annesi tarafından ölü bulundu.

2 / 7
Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 3

Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde sosyal medyada '39 ve harika hissediyorum' notunu paylaşmıştı.

3 / 7
Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 4

Trachtenberg geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada sağlığının yerinde olduğunu ve mutlu hissettiğini söylemişti.

4 / 7