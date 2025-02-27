Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü dizi Gossip Girl'te canlandırdığı Georgina Sparks rolüyle hafızalara kazınan ABD’li ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında yaşamını yitirdi.
‘Buffy the Vampire Slayer’ ve ‘Gossip Girl’ dizileriyle tanınan 39 yaşındaki Amerikalı güzel oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti.
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ABC‘nin polisten aldığı bilgiye göre Trachtenberg, bugün yerel saatle 08:00 civarında (TSİ 16:00) New York’taki lüks evinde annesi tarafından ölü bulundu.
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Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde sosyal medyada '39 ve harika hissediyorum' notunu paylaşmıştı.
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Trachtenberg geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada sağlığının yerinde olduğunu ve mutlu hissettiğini söylemişti.
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