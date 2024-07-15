Gözde Seda Altuner Sandık Kokusu kadrosuna transfer oldu
Show TV'de izleyicileriyle buluşan Sandık Kokusu dizisinin ikinci sezonu tüm hızıyla hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez otururken, kadroya da Gözde Seda Altuner oldu.
Show TV'de ekranlara gelen 'Sandık Kokusu' dizisi ikinci sezonda da devam edecek. Serkay Tütüncü ve Ali Yağcı'nın ardından 'Kirli Sepeti'nde Nergis rolüne hayat veren Gözde Seda Altuner de diziye dahil oldu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Altuner, dizide Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya’yı oynayacak.
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Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi yeni sezona Şanlıurfa sahneleriyle başlayacak.
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Gözde Seda Altuner kimdir ?
1982 İstanbul doğumlu olan Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro Bölümü’nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
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