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  3. 15 Kasım 2018 11:41

Emily Ratajkowski GQ tarafından Yılın Kadını seçildi

Süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

Emily Ratajkowski GQ tarafından Yılın Kadını seçildi

Süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

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Emily Ratajkowski GQ tarafından Yılın Kadını seçildi

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.

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Emily Ratajkowski GQ tarafından Yılın Kadını seçildi

27 yaşındaki İngiltere doğumlu model, Sydney’de yapılan ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

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Emily Ratajkowski GQ tarafından Yılın Kadını seçildi

Ratajkowski, ödül törenine, Paco Rabanne ilkbahar yaz 2019 koleksiyonundan göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle katıldı.

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