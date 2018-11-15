Emily Ratajkowski GQ tarafından Yılın Kadını seçildi
Süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.
Süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.
27 yaşındaki İngiltere doğumlu model, Sydney’de yapılan ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.