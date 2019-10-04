Gucci'nin yeni tanıtım yüzü olay oldu
Dünyaca ünlü Gucci markasının yeni tanıtım yüzü podyumda fırtınalar estirdi. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, bir anda dünyanın konuştuğu biri haline geldi.
Bu sene Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti.
Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.
Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.