SON DAKİKA
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Ekim 2019 09:43

Gucci'nin yeni tanıtım yüzü olay oldu

Dünyaca ünlü Gucci markasının yeni tanıtım yüzü podyumda fırtınalar estirdi. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, bir anda dünyanın konuştuğu biri haline geldi.

Gucci'nin yeni tanıtım yüzü olay oldu

Bu sene Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti.

1/ 11
Gucci'nin yeni tanıtım yüzü olay oldu

Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.

2/ 11
Gucci'nin yeni tanıtım yüzü olay oldu

Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

3/ 11
Gucci'nin yeni tanıtım yüzü olay oldu

Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine 'sıfır beden' modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan "bedensel pozitivizm" akımında rastlanan bir fikir var.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM