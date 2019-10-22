Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor mu?

ALYANSI KAFALARI KARIŞTIRDI Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yıllarca aşk yaşayan ve Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 15 aylık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Hayatının bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.