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  3. 22 Ekim 2019 12:06

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor mu?

Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın parmağındaki alyans kafaları karıştırdı. Yakın arkadaşının Youtube kanalında yayınlanan programına kon

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor mu?

Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile samimi pozlarını paylaşan Subaşı'nın parmağındaki alyans dikkat çekti.

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Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor mu?

ALYANSI KAFALARI KARIŞTIRDI Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yıllarca aşk yaşayan ve Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 15 aylık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Hayatının bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.

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Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor mu?

10 gün önce sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Subaşı'nın konuk olduğu programa giderken alyans takması akıllara evlilik iddialarını getirdi.

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Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı evleniyor mu?

"GÜNLÜK PROGRAMIMI MELİSA'YA GÖRE YAPIYORUM" Programda özel hayatından bahseden Şeyma Subaşı şunları söyledi;

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