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  3. 20 Kasım 2019 01:01

Gülay Sezer’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

90'lı yılların sevilen şarkıcılarından Gülay Sezer, 3 gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutmuştu. Daha önce iki kez kanseri atlatan şarkıcıdan güzel haber geldi. .

Gülay Sezer’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

"Cesaretin Var mı Aşka?" şarkısıyla yıldızı parlayan ve 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay Sezer, 3 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Gülay Sezer’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Sevilen şarkıcıdan gelen haber sevenlerinin yüreğine sur serpti.

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Gülay Sezer’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

KAN DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ Daha önce birer yıl arayla yakalandığı böbrek ve rahim kanserini yenen ünlü sanatçı, bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik oldu.

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Gülay Sezer’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki şarkıcının tedavisi sürüyor. Kan değerleri normale dönen ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor.

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