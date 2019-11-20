Gülay Sezer’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
90'lı yılların sevilen şarkıcılarından Gülay Sezer, 3 gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutmuştu. Daha önce iki kez kanseri atlatan şarkıcıdan güzel haber geldi. .
"Cesaretin Var mı Aşka?" şarkısıyla yıldızı parlayan ve 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay Sezer, 3 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
KAN DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ Daha önce birer yıl arayla yakalandığı böbrek ve rahim kanserini yenen ünlü sanatçı, bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastanelik oldu.