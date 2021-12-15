Gülben düğün sonrası evden kaçtı
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda beklenen düğün gerçekleşti ve sonunda Gülben ile Esat evlendi. Ancak Gülben düğün sonrası evden kaçtı...
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 14 Aralık Salı akşamı 51. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne Esat ve Gülben'in düğün sahnesi damga vurdu.
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Yıllardır Esat'la evlenmeyi hayal eden Gülben, sonunda muradına kavuştu. Görkemli düğünde ünlü sanatçı Selami Şahin de sahne aldı.
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Herkes Gülben'in sonunda mutluluğu yakaladığını düşünürken, final sahnesi ise şaşırttı.
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