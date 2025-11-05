Gülben Ergen, ABD'de bornozla hamburgerciye gitti
Bir süredir ABD'de bulunan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla verdiği konserlerde buluşan ünlü sanatçı Gülben Ergen, konser sonrası üstünde bornozla hamburgerciye gitti...
Ünlü sanatçı Gülben Ergen bir süredir ABD'de bulunuyordu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle peş peşe konserler veren Gülben Ergen ABD'deki 9'uncu gününde olay olan bir sürpize imzasını attı.
Gülben Ergen, yoğun konser maratonunun ardından dün akşam üstünde bornozuyla önce sokaklarda yürüdü ardından da bir hamburgerciye girdi.
O anları sosyal medyada paylaşan Ergen "Aaa ne büyük ayıp tü tü tü. Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umrunda değil. Millet maç izliyordu, kimseye dert olmadı bornozlu bir kadının gelişi" ifadelerini kullandı.
