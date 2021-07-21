Gülben Ergen ve Bülent Ersoy’un bayram pozu olay oldu

"BİZ BULUŞURUZ ALEMİ CİHAN YANAR"

Ergen, geçtiğimiz günlerde de Seda Sayan ile buluştu. Tekneyle açılan ikiliden Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve "Bilin bakalım yanımda kim var?" notunu düştü. Ardından Instagram'ın hikaye bölümünden Seda Sayan ile verdiği pozları yayınlayan ünlü şarkıcı, sonrasında bu karelerden birini paylaştı. Ergen, Sayan ile verdiği poza, "Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. Sayan ise bu gönderiye, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.