Gülben Ergen'den bikinili "selülitim yok'' pozu
Geçtiğimiz gün hakkında selülitli olduğu yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bikinili fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak çıkan haberleri yalanladı.
Sözü ve müziği Onur Mete imzalı ‘Müsadenle’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Gülben Ergen tatile çıktı.
Oğlu Atlas'ı eğitimi için Londra'ya gönderecek olan şarkıcı çocuklarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Instagram'dan da paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen çocukları Atlas, Güney ve Ares'le denize girdiği ve güneşlendiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.