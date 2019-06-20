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  3. 20 Haziran 2019 13:07

Gülben Ergen'den bikinili "selülitim yok'' pozu

Geçtiğimiz gün hakkında selülitli olduğu yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bikinili fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak çıkan haberleri yalanladı.

Gülben Ergen'den bikinili selülitim yok'' pozu

Sözü ve müziği Onur Mete imzalı ‘Müsadenle’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Gülben Ergen tatile çıktı.

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Gülben Ergen'den bikinili selülitim yok'' pozu

Oğlu Atlas'ı eğitimi için Londra'ya gönderecek olan şarkıcı çocuklarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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Gülben Ergen'den bikinili selülitim yok'' pozu

Instagram'dan da paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen çocukları Atlas, Güney ve Ares'le denize girdiği ve güneşlendiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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Gülben Ergen'den bikinili selülitim yok'' pozu

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da objektiflere bikinili yakalanan Gülben Ergen'in selülitleri dikkat çekmişti!

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