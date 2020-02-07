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  3. 07 Şubat 2020 15:19

Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa giderim

Şarkıcı Gülben Ergen, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Ergen, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa giderim

Gülben Ergen, merak edilenleri canlı yayında anlattı... Burcu Esmersoy'un ardından Gülben Ergen de 'eski eşimin düğününe giderim' dedi...

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Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa giderim

- Hayatın yükünü taşırken, kendi ayakları üstünde duran, sadece kendi yaşamından sorumlu olan her kadını yükü çok ağır bence...

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Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa giderim

'İSYAN ETMİYORUM'
- Umarım bir ömür boyu böyle olma ama üzerimde yaşanmışlıkların verdiği yüklere rağmen böyle dimdik durabilmek... İnsanın aklı acımayabilir ama yüreği acıyor. Hala ağlıyorsunuz, isyan sıfır ama... 'Bu benim başıma neden geldi' durumu asla yok.

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Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa giderim

'YATIRIMLARIM ŞARKIYA'
- Benim yatırımım arsaya, eve, toprağa değil... Yeni şarkım 2,5 yıl önce alınmış, kasaya konulmuş bir şarkı. Eğer şarkıları ruh halime göre çıkarıyor olsaydım 'Bu benim hayatım' 1,5-2 sene önce çıkması gerekirdi...

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