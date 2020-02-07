Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa giderim

'İSYAN ETMİYORUM'

- Umarım bir ömür boyu böyle olma ama üzerimde yaşanmışlıkların verdiği yüklere rağmen böyle dimdik durabilmek... İnsanın aklı acımayabilir ama yüreği acıyor. Hala ağlıyorsunuz, isyan sıfır ama... 'Bu benim başıma neden geldi' durumu asla yok.