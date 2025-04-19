Gülben Ergen'in gizemli dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Son dönemde toplumsal olaylara verdiği tepkilerle gündemde olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in yaptırdığı gizemli dövmesinin sırrı ortaya çıktı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu kez yaptırdığı dövme ile dikkatleri üzerine çekti.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen koluna iki farklı tarih yazdırdı.
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Hatırlanacağı gibi 2004 yılında yapımcı Mustafa Erdoğan ile nikah masına oturan Gülben Ergen, 2012'de sessiz sedasız evliliğini sonlandırmıştı.
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Meğer Gülben Ergen'in kolundaki dövme Mustafa Erdoğan ile evli olduğu günlerin 2 hatırasını taşıyormuş.
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