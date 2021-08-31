Gülben Ergen'in sahne kıyafeti olay oldu

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. 48 yaşındaki üç çocuk annesi Ergen, tatil yaptığı anlardan fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.