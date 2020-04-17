Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak silah göstererek, "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.