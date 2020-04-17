Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu
Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.
Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak silah göstererek, "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.
Savcılık, soruşturmasını tamamladı ve 'Sarıkaya'nın ünlü müzisyeni takip ederek ofisinin etrafında gezmesi tehdit suçunu oluşturur' diyerek dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.