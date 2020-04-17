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  3. 17 Nisan 2020 14:16

Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu

Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.

Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu

Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak, silah göstererek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.

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Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Gülben Ergen'in müzisyen sevgilisi Emre Irmak silah göstererek, "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.

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Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu

Savcılık, soruşturmasını tamamladı ve 'Sarıkaya'nın ünlü müzisyeni takip ederek ofisinin etrafında gezmesi tehdit suçunu oluşturur' diyerek dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak şikayetçi oldu

Ergen'in sevgilisi Emre Irmak, 20 yıldır tanıdığı Sarıkaya'nın kendisinden zorla para aldığını iddia etti. Irmak, yaşadıklarından dolayı ofisini ve telefon numarasını değiştirdiğini söyledi.

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