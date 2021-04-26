Gülben'in radikal kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsacak
TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 27 Nisan Salı akşamı 31'inci bölümüyle ekranlara geliyor.
TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 27 Nisan Salı akşamı (yarın) otuz birinci bölümüyle ekranlara geliyor.
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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
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Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak.
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Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır.
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