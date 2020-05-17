Gülçin Ergül’den ‘Hepsi’ açıklaması: ‘Anlamsız buluyorum’
Hepsi grubu ile tanınan, ancak daha sonra grubun diğer üyeleri ile ilişkisini sonlandıran Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ile yeniden takipleşmeye başlamıştı.
Hepsi grubu ile tanınan, ancak daha sonra grubun diğer üyeleri ile ilişkisini sonlandıran Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ile yeniden takipleşmeye başlamıştı.
2. Sayfa'ya bağlanan Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ile yeniden takipleştiklerine dair açıklamalarda bulundu:
"Çok zor günlerden geçiyoruz. 11 yıl önce de kalmış bir olayın artık uzamasını anlamsız buluyorum. Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim.