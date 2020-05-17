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  3. 17 Mayıs 2020 02:06

Gülçin Ergül’den ‘Hepsi’ açıklaması: ‘Anlamsız buluyorum’

Hepsi grubu ile tanınan, ancak daha sonra grubun diğer üyeleri ile ilişkisini sonlandıran Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ile yeniden takipleşmeye başlamıştı.

Gülçin Ergül’den ‘Hepsi’ açıklaması: ‘Anlamsız buluyorum’

Hepsi grubu ile tanınan, ancak daha sonra grubun diğer üyeleri ile ilişkisini sonlandıran Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ile yeniden takipleşmeye başlamıştı.

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Gülçin Ergül’den ‘Hepsi’ açıklaması: ‘Anlamsız buluyorum’

2. Sayfa'ya bağlanan Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ile yeniden takipleştiklerine dair açıklamalarda bulundu:

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Gülçin Ergül’den ‘Hepsi’ açıklaması: ‘Anlamsız buluyorum’

"Çok zor günlerden geçiyoruz. 11 yıl önce de kalmış bir olayın artık uzamasını anlamsız buluyorum. Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim.

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Gülçin Ergül’den ‘Hepsi’ açıklaması: ‘Anlamsız buluyorum’

Konuştuk, yeniden takipleşmeye başladık. Eren çok özeldir benim için. Daha sonra Yasemin ile de konuştuk. Eren ile Yasemin bu konuşmamızı Cemre'ye iletmiş. O da bir canlı yayında sesim ve şarkılarım hakkında beni mutlu eden bir yorumda bulunmuş. Kendisine teşekkür ediyorum.

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