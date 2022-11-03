  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Güldür Güldür'ün sevilen ismi dünyaevine girdi

Güldür Güldür oyuncusu Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden oyuncu Burak Topaloğlu evlendi.

Güldür Güldür oyuncusu Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi - Resim: 1

Güldür Güldür Show'un kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile evlendi. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

1 / 5
Güldür Güldür oyuncusu Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi - Resim: 2

Show TV sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Ezgi Tanır ile mutluluğa 'evet' dedi.

2 / 5
Güldür Güldür oyuncusu Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi - Resim: 3

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

3 / 5
Güldür Güldür oyuncusu Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi - Resim: 4

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Burak Topaloğlu, nikâh sonrası çekilen fotoğrafı 'kalp emojisi' ile paylaşırken, Ezgi Tanır altına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum.Partiye devam my love..." notunu düştü.

4 / 5