Güldür Güldür oyuncusu Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi
Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden oyuncu Burak Topaloğlu evlendi.
Güldür Güldür Show'un kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile evlendi. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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Show TV sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Ezgi Tanır ile mutluluğa 'evet' dedi.
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Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Burak Topaloğlu, nikâh sonrası çekilen fotoğrafı 'kalp emojisi' ile paylaşırken, Ezgi Tanır altına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum.Partiye devam my love..." notunu düştü.
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