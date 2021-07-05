Güldür Güldür Show'da beklenmedik ayrılık
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un yıldızı Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun programa veda ettiği öğrenildi.
Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı.
Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.
Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden oldu.
INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.