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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sosyal medyayı salladı

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'de Mehtap karakterine hayat veren başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi de başarıyor.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Yılmazkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 240 bin takipçi sayısına ulaştığı hesabında derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir kareyi siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladı. 

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