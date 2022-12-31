Güldür Güldür’ün Mehtap’ı sosyal medyayı salladı
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür'de Mehtap karakterine hayat veren başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi de başarıyor.
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Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Yılmazkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 240 bin takipçi sayısına ulaştığı hesabında derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir kareyi siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladı.
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