Güller ve Günahlar dizisinin setinde maaş krizi: İş bırakan çalışanlar kovuldu

Sine-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“NGM yapımcılığındaki Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri, uzun süredir ücretlerini alamamaktadır. Bu nedenle bazı işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında çalışmama hakkını kullanmıştır. Anılan maddeye göre, işçiler ücretleri ödenmediğinde iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptir. Bu süreçte iş akitleri feshedilemez, yerlerine yeni işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz. Ancak NGM temsilcileri, hukuka aykırı biçimde iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu ‘istifa’ olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, hem yasal düzenlemelere hem de temel işçi haklarına açık bir şekilde aykırıdır.”