Güllü'nün cinayet şüphelisi tutuklu kızı Tuğyan'a attığı mesajlar kahretti

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek öldü. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı S.U., bavullarla kaçak yollardan Gürcistan veya Fransa'ya gitmek isterken, İstanbul'da polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Adli süreçte en dikkat çeken başlıklardan biri Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan iddia oldu. Ulu’nun ifadesinde Güllü’nün pencere önünde olduğu sırada Tuğyan’ın onu kaldırmaya çalışırken “itmesi” sonucu dengesini kaybedip düştüğünü ileri sürdü; Tuğyan’ın ise bu iddiaları reddettiği belirtildi.