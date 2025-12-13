Güllü'nün cinayet şüphelisi tutuklu kızı Tuğyan'a attığı mesajlar kahretti
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşı S.U.'nun ''Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti'' iddiasına yanıt veren Gülter, suçlamayı kabul etmedi.
28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Ancak Güllü'nün şüpheli ölümü sonrasında yaşananlara dair ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor.
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek öldü. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı S.U., bavullarla kaçak yollardan Gürcistan veya Fransa'ya gitmek isterken, İstanbul'da polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Adli süreçte en dikkat çeken başlıklardan biri Sultan Nur Ulu’nun ifadesine yansıyan iddia oldu. Ulu’nun ifadesinde Güllü’nün pencere önünde olduğu sırada Tuğyan’ın onu kaldırmaya çalışırken “itmesi” sonucu dengesini kaybedip düştüğünü ileri sürdü; Tuğyan’ın ise bu iddiaları reddettiği belirtildi.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.
Son olarak Güllü’nün geçmişte kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e gönderdiği öne sürülen “sitem dolu” bir ses kaydı ortaya çıktı.