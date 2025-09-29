Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken, güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı.
28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.
52 yaşındaki Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.
Güvenlik kamerası müzik sesini kesti
Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.
Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.