Güllü'nün kızı gündeme bomba gibi düşen ses kaydı ve ''ölsün'' mesajını böyle açıkladı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, kendisine yönelik iddialar sonrası "Neler Oluyor Hayatta" Programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu. İddialara yanıt verdi, "Ölsün" mesajlarına da açıklık getirdi. Yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum."
Kaynak: DHA
26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü soruşturulmaya devam ediyor.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in deşifre olan mesajları gündeme gelmişti. Tuğyan Ülkem'in "annesinin ölmesini istediği" şeklindeki mesajları ortaya çıkmıştı.
İddiaların odak noktasında olan ve hep susan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D’de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına röportaj verdi.
Tuğyan Ülkem Gülter, iddiaları reddetti. "Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.
