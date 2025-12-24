Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası!
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Gülter, Silivri Cezaevi'ne nakledildi.
Kaynak: NTV
26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü adıyla bilinen Gül Tut’un ölümüyle ilgili olay sırasında odada olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, S.U.'ya ise ev hapsi verilmişti.
NTV'de yer alan habere göre, Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.
Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi.
Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
