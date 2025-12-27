Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ''kasten öldürme'' suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu testinin sonucu açıklandı.
26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü adıyla bilinen Gül Tut’un ölümüyle ilgili olay sırasında odada olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, arkadaşı S.U.'ya ise ev hapsi verilmişti.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı S.U.'dan saç ve kan örnekleri alındı. Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Gülter ve arkadaşı S.U.'nun uyuşturucu testleri sonuçları negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı madde aranması yapıldığı bildirildi. Raporda saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı bildirildi.