Güllü'nün kızından ''cinayeti itirafı'' iddialarında sessizliğini bozdu

Güllü'nün kızının yakın arkadaşı Bircan Dülger, arabeskin kraliçesi Güllü'nün kızını kan donduran bir iddiayla suçladı. Güllü'nün kızı Tuğyan ile telefon mesajlaşmaları ortaya çıkan kilit isim Dülger, katıldığı "Neler Oluyor Hayatta?" programında "Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı" dedi. Dülger ayrıca Güllü'nün kızı ile cenazede göz göze geldiklerini belirterek "Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım" dediğini öne sürdü.