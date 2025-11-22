Güllü'nün kızından ''cinayeti itirafı'' iddialarında sessizliğini bozdu
Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümündeki sır perdesi hala aralanamamışken, Güllü’nün kızı ile mesajlaştığı ortaya çıkan soruşturmanın kilit ismi Güllü'nün kızının cenazede kendisine cinayeti itiraf ettiğini öne sürmüştü. Güllü'nün kızı bu kan donduran iddia sonrasında sessizliğini bozdu.
"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.
Soruşturmayı bizzat başında duran Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün yanı sıra yeni atanan bir savcı daha dosyaya atandı. Böylelikle tüm Türkiye kamuoyu tarafından yakından takip edilen soruşturmada görevlisi savcı sayısı 3'e çıktı. Savcılık olayın arındaki sır perdesini aralamak için titiz bir çalışma yürütüyor.
Güllü'nün kaza mı yoksa cinayet mi kurbanı olduğu bilirkişi heyeti tarafından değerlendirecek. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor olayın ardındaki sır perdesini aralanması beklenirken gündeme bomba gibi düşen bir iddia daha ortaya atıldı.
Güllü'nün kızının yakın arkadaşı Bircan Dülger, arabeskin kraliçesi Güllü'nün kızını kan donduran bir iddiayla suçladı. Güllü'nün kızı Tuğyan ile telefon mesajlaşmaları ortaya çıkan kilit isim Dülger, katıldığı "Neler Oluyor Hayatta?" programında "Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı" dedi. Dülger ayrıca Güllü'nün kızı ile cenazede göz göze geldiklerini belirterek "Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım" dediğini öne sürdü.