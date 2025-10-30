Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları konuşulurken... Oğlu hakkında şok iddia!
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp mesajları gündeme bomba gibi düşerken, şimdi de sanatçının oğlu Tuğberk Yağız hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yağız'ın annesine şiddet uyguladığı öne sürüldü.
26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor.
Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i cinayetle suçladı.
Aydın’ın sunduğu deliller arasında, Gülter’in annesi hakkında “N’olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” ifadelerinin yer aldığı mesajlar da bulunuyor.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında ise yeni bir iddia ortaya atıldı.