Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları konuşulurken... Oğlu hakkında şok iddia!

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i cinayetle suçladı.

Aydın’ın sunduğu deliller arasında, Gülter’in annesi hakkında “N’olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” ifadelerinin yer aldığı mesajlar da bulunuyor.