Güllü'nün oğlu aylardır sürdürdüğü sessizliğini bozdu
Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Güllü'nün oğlu Gülter, ablası Tuğyan için "cinayetle bağlantısı varsa Kervan isimli kişi nedeniyle olabilir" dedi.
Türkiye'nin "Güllü" adıyla tanıdığı ünlü şarkıcı Gül Tut'un eylül ayında Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken şüpheli ölümde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli sıfatıyla tutuklanmıştı.
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili konuşan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, başlangıçta olayı kaza olarak gördüğünü ancak şüphelerin zamanla oluştuğunu söyleyerek sessizliğini bozdu
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'e yaptığı açıklamada annesiyle ilişkisinin her zaman iyi olduğunu belirtirken ablası Tuğyan’ın annesinin konuşmadığı kişilerle temas kurduğunu öne sürdü.
Bu zamana kadar susmayı tercih ettiğini söyleyen Gülter ablasının bayıldığını gördüğünde olayın kesinlikle bir kaza olduğunu düşündüğünü söyledi. Annesinin yanındayken kendisine intihar iddialarının iletildiğini aktaran Gülter, kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğinde metni kendisinin okumayı teklif ettiğini belirtti.