Güllü'nün oğlundan babasına şok suçlama: ''Annemin hayatını mahvedenlerden biri o''

  4. Güllü'nün oğlundan şok suçlama: ''Annemin hayatını mahvedenlerden biri o!''

Arabesk müziğin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter bu sefer de babasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin "Güllü" adıyla tanıdığı ünlü şarkıcı Gül Tut'un eylül ayında Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken şüpheli ölümde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli sıfatıyla tutuklanmıştı.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili konuşan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, daha önce başlangıçta olayı kaza olarak gördüğünü ancak şüphelerin zamanla oluştuğunu söyledikten sonra katıldığı bir programda çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Sunucunun "Babanı niye reddettin?" sorusuna yanıt veren Tuğberk'in açıklamaları olay oldu.

"Babamı aslında reddetmemiştim. Zaten Türkiye'de babamın nasıl tanındığı da malum. Güllü dediğimiz, benim canımdan kanımdan çok sevdiğim annemi döverek ünlü olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Zamanında bu adamı 'Güllü'yü döven adam, burnunu kıran adam' olarak adlandırıyorduk biz. Daha bende ne mesajlar var..."

