Güllü'nün oğlundan hakkındaki iddialar sonrasında akrabalarına çok sert sözler
Arabesk müziğin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gülter kendisini hedef alan akrabalarına "ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın" diyerek seslendi. bozdu.
Türkiye'nin "Güllü" adıyla tanıdığı ünlü şarkıcı Gül Tut'un eylül ayında Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken şüpheli ölümde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli sıfatıyla tutuklanmıştı.
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili konuşan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, daha önce başlangıçta olayı kaza olarak gördüğünü ancak şüphelerin zamanla oluştuğunu söyledikten sonra kendisini hedef alan iddialarla ilgili olarak da sessizliğini bozdu
Bir süre önce "Bitti. Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek" diyen Gülter bu sefer de kendi akrabalarına ateş püskürdü.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, uzun süredir sessiz kalmasının nedenini açıkladı. Kendisine yönelik çok sayıda yorum, mesaj ve hakaret aldığını belirten Gülter, bu paylaşımları kayıt altına aldığını ifade etti.