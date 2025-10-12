  1. Anasayfa
  4. Güllü'nün öldüğü gece çekilen görüntüler ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek ölen ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ayakta eğlenirken Güllü ise televizyondan çalan şarkıya eşlik ediyor.

Sultan Nur Ulu ise bu anları cep telefonuyla kaydediyor.

