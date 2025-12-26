Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı
Arabeskin güçlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Güllü'nün o şekilde düşmesi için dış kuvvet veya temas olması gerektiğine dikkat çekildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
1 / 6
Güllü adıyla bilinen Gül Tut’un ölümüyle ilgili olay sırasında odada olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, arkadaşı S.U.'ya ise ev hapsi verilmişti.
2 / 6
Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada ''bilirkişi raporu'' ortaya çıktı.
3 / 6
8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti; raporunu sundu.
4 / 6