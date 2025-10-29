Güllü'nün ölümünde şok gelişme: Kızının WhatsApp mesajları ortalığı karıştırdı

"'Keşke annemi böyle öldürmeseydim. Çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş"

Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.