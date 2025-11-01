Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor! Tanığın ifadeleri şoke etti
Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgilil soruşturma devam ederken ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Ç.K., ünlü sanatçının kızı Tuğyan'ı suçladı.
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ortaya atılan iddialar kan dondurdu.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı B.D.'nin yaptığı "Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum" açıklamasından sonra bir başka tanık Ç.K.'nin ifadesi ortaya çıktı.
Günaydın'dan Kerim Cengil'in ulaştığı tanığın ifadesi ise şöyle;
''Tuğyan'ı B.D. vasıtasıyla tanıdım. B.D. evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.
'BUNU ÖLDÜRECEĞİM'
Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi.