Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında arabeskin kraliçesinin ölümüne dair bilirkişi raporu ortaya çıktı...
Kaynak: CNN Türk & Sabah
28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
1 / 11
Güllü'nün (51) Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti ama ölümüyle ilgili şüpheler her geçen gün daha da artıyor.
2 / 11
26 Eylül günü oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in "elim bir kaza" olarak duyurduğu Güllü'nün şüpheli ölümü, ilk günden beri basında geniş yer tuttu, intihar ve cinayet iddialarıyla gündeme gelen olay çokça konuşuldu.
3 / 11
4 / 11