Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'tan Güllü'nün kızı hakkında kan donduran bir iddia daha
Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, oğlunun ise ifadesine başvurulmuştu. Güllü'nün ölümüyle ilgili daha önce "cinayeti çözdüm" deyip sonra sözünü geri alan ancak Güllü'nün kızının tutuklanmasının ardından "şeytan yaratık" ifadelerini kullanan Kobra Murat lakaplı şarkıcı Murat Divandiler bu sefer de "Evladını bile öldürmek istemiş" iddiasıyla kan dondurdu...
Arabeskin kraliçesi ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yaptığı "cinayeti çözdüm" açıklamasıyla dikkat çeken Kobra Murat lakaplı şarkıcı Murat Divandiler sözlerinin çarpıtıldığını belirterek Güllü’nün çocuklarından ve kamuoyundan özür dilemişti. Ancak Güllü'nün kızı "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Kobra Murat'tan dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi.
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, S.U.'ya ise ev hapsi verilmişti.
Tuğyan'ın tutuklanmasının yankıları sürerken, 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Güllü’nün eski pansiyonu Ferda Aydın'dan duyduklarını anlatırken "Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle" ifadelerini kullandı.
Kobra Murat, Güllü’nün eski patronu Ferda Aydın’ın kendisine anlattıklarını aktarırken Tuğyan Ülkem Gülter’in kendi çocuğuna dahi bakmadığını öne sürerek, 'Haftada bir gün, sadece bir saat alırmış' dedi.