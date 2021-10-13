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  4. Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafeti ve dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafeti ve dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu derin dekolteli pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur paylaşımıyla yine adından söz ettirdi

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39 yaşındaki Saraçoğlu, sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozları paylaşınca gündeme damga vurdu.

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TRANSPARAN DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki modacı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beğenileri topladı.

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Sırt dekolteli 7 pozunu paylaşan Saraçoğlu'nun kıyafetlerindeki transparan detayı çok beğenildi.

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