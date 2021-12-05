Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle yine sınırları zorladı
İddialı sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, son konserinden giydiği derin dekolteli elbisesi ile nefes kesti.
Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Gülşen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Konserlerinde giydiği cesur kıyafetlerle sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminden inmeyen Gülşen, yine cesur bir seçim yaptı.
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Gülşen, geçtiğimiz günlerde Jolly Joker'de verdiği konsede giydiği sahne kostümü ile adeta şov yaptı.
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Gülşen'in belinden bacağına kadar uzanan derin dekoltesi görenlerin ağzını açık bıraktı.
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