Gülşen hedef göstermelere sert yanıt verdi
Gülşen, sahne kıyafetiyle cinsiyetçi saldırıların hedefi oldu. Şarkıcı, "Nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da müzikseverlerle buluşan şarkıcı Gülşen, sahne kıyafeti nedeniyle cinsiyetçi saldırılarla karşı karşıya kaldı.
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Gülşen, kendisine yönelik hedef göstermelerin ardından Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" dedi.
Sanatçının açıklamaları şöyle:
"Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu."
"Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi."