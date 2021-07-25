Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu

KIYAFETİ YİNE OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Gülşen de uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan şarkıcı, tercih ettiği sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.