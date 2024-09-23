Gülşen sahnede fenalaştı
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra bir mekanda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Gülşen sahnede rahatsızlanarak konserini yarıda bıraktı.
İstanbul'da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesi sonrasında Gülşen'den de korkutan bir haber geldi.
1 / 4
Metin Arolat'ın dün İstanbul Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Gülşen, eski dostuna gözyaşları içinde veda etmişti.
2 / 4
Cenazeden sonra ise bir mekanda sahneye çıkmak zorunda kalan Gülşen, 'Bangır Bangır' şarkısını söylerken bir anda fenalaştı.
3 / 4
Ekip arkadaşlarının müdahale ettiği şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı.
4 / 4