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Gülşen sahnede fenalaştı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra bir mekanda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Gülşen sahnede rahatsızlanarak konserini yarıda bıraktı.

Gülşen sahnede fenalaştı - Resim: 1

İstanbul'da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesi sonrasında Gülşen'den de korkutan bir haber geldi.

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Gülşen sahnede fenalaştı - Resim: 2

Metin Arolat'ın dün İstanbul Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Gülşen, eski dostuna gözyaşları içinde veda etmişti.

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Gülşen sahnede fenalaştı - Resim: 3

Cenazeden sonra ise bir mekanda sahneye çıkmak zorunda kalan Gülşen, 'Bangır Bangır' şarkısını söylerken bir anda fenalaştı. 

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Gülşen sahnede fenalaştı - Resim: 4

Ekip arkadaşlarının müdahale ettiği şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı.

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